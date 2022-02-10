Mircea Lucescu'nun ilginç Türkiye anısı: Onu hiç unutamıyorum

"Gördünüz birçok oyuncu benim dönemimde yurt dışındaki takımlarda forma şansı buldu. Bunu kısa zamanda gerçekleştirmeye çalıştım. Büyük liglerde oynayan futbolculara sahip olmak önemli. İsviçre Milli Takımı iyi bir ekip. Çünkü genç oyunculara şans tanıyıp, başka ülkelerin üst liglerinde oynatıp tecrübe kazandırıyorlar. Hırvatistan da öyle. Büyük liglerde oynayan futbolcuları var. Arnavutluk da aynı şekilde futbolcuları yurt dışında oynuyor. Genç yeteneklerle milli takım daha tecrübeli oluyor. Türkiye Milli Takımı'nda kısa zamanda iyi işler yaptığımıza inanıyorum."

Bunun daha çok futbolcuların performansına bağlı olduğunu anlatan Lucescu, "Portekiz eski Portekiz değil. Ronaldo eski günlerinden uzak. Türkiye Milli Takımı, Portekiz'e göre daha genç. Gençlere de şans tanırsa bu maçta iyi sonuç elde edebilir." değerlendirmesini yaptı."Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kötü sezon geçirmesini de değerlendiren Rumen teknik adam, "Gerçekten zor bir dönem geçiyor. Fakat diğer takımlardaki potansiyel de ortaya çıkıyor. Üç büyüklerin düşüşü, Anadolu kulüplerinin yükselişi. İyi futbol oynuyorlar. Kayserispor, kupa maçında Fenerbahçe'yi eledi. 'Üç büyükler'in bu başarısız gidişe çare bulması lazım. Kovid-19 salgını bence taraftarların tribünlerde yer alamamasından dolayı büyük kulüpleri daha çok etkiledi." diye konuştu.