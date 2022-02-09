Aktüel haberler (09.02.2022)

16 maçlık galibiyet hasretini İzmir derbisinde Göztepe'yi yenerek dindiren Altay, direkt rakibi Rize'ye de bilendi. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Göztepe galibiyetini hemen unutmalıyız. Hedefimize odaklanmalıyız" diye uyarı yaptı.

HATAYSPOR İDDİALI

Ligde 3 maçtır kazanamayan Hatay'ın Gürcü sağ açığı Lobjanidze, iddialı konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, Afrika Kupası'ndan dönen ve sakatlıkları geçen arkadaşlarının gelmesiyle sezon başındaki performanslarını göstereceklerini belirtti.

MAESTRO UMUTLU

Göztepe'de teknik direktör El Maestro, Altay mağlubiyetiyle morali bozulan takımı motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sırp hocanın, "Hem kupa hem de ligde istediğimiz seviyeye geleceğimizden şüphem yok" dediği öğrenildi.



PFDK, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası verdi. Başkan Tahir Kıran'ın, medyaya yaptığı açıklamalardaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 25 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi