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Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer sezonu hangi gün saat kaçta bitiyor?

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 ara transfer döneminin sonuna yaklaşıldı. Futbolseverler ise ara transfer döneminin ne zaman ve hangi gün sona ereceğini merak ediyor. Peki Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer sezonu hangi gün saat kaçta bitiyor? İşte konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklama...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 13:26 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 13:26
Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer sezonu hangi gün saat kaçta bitiyor?

'Ara Transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin 2021-2022 sezonu için ne zaman biteceği arama motorlarında taraftarlar tarafından sıkça aratılıyor.

Futbol seyircileri ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği ara transfer dönemi ile ilgili detaylar haberimizde...

Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi büyük bir hızla devam ediyor.

2022 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) ara transfer sezonu ile ilgili yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

Türkiye'de ara transfer dönemi bu gece 00.00'da sona eriyor.

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HARCAMA LİMİTLERİ NE KADAR?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 Sezonu ara transfer döneminin takımların harcama limitlerini açıkladı.

Süper Ligde yer alan kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri, federasyon tarafından belirtilen gerekçelerle 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

Belirlenen bu usullerle, yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertlileri, 662 milyon 069 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti. Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un ise Takım Harcama Limiti 387 milyon 060 bin 950 TL de sabit tuttu.

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