Süper Lig'de 6 kategoride 6 farklı lider!

FENERBAHÇE, RAKİP SAHADA TOP KAZANMADA İLK SIRADA

Comparisonator'un verilerine göre rakip sahada top kazanma kategorisinde ise Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Lig ortalamasının 9.64 olduğu bu alanda Fenerbahçe maç başına yakaladığı 13.17 ortalama ile ilk sırada bulunuyor. Fenerbahçe'yi, 12.13 ile Altay, 12.04 ile Göztepe, 11.13 ile Beşiktaş ve 11.00 ortalama ile Antalyaspor izliyor.

KAZANILAN OFANSİF 1'E 1'DE GALATASARAY

Ofansif 1'e 1 parametresinde ise ligde zor bir dönem geçiren Galatasaray ilk sırada yer alıyor. Lig ortalamasının 34.78 olduğu bu alanda sarı-kırmızılı ekip, 38.52 ortalama ile zirvede kendisine yer buldu. Galatasaray'ı bu alanda 38.04 ile Çaykur Rizespor, 37.30 ile Göztepe, 37.09 ile Yeni Malatyaspor ve 36.96 ile Altay izledi.