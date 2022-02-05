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Süper Lig'de 6 kategoride 6 farklı lider!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda heyecan son sürat devam ediyor. Geride kalan 23 haftada oynanan maçlarda istatistikler dikkat çekti. İstatistik kategorilerinden 6 tanesinde 6 farklı takım ilk sırada bulunuyor. Lider Trabzonspor en çok isabetli şut çeken takım olarak ön plana çıktı. Listede Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray, Konyaspor ve Adana Demirspor da yer aldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 14:01
Süper Lig'de 6 kategoride 6 farklı lider!

271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un hazırladığı rapora göre geride kalan 23 haftada istatistik kategorilerinden 6 tanesinde 6 farklı takım ilk sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 6 kategoride 6 farklı lider!

LİDER TRABZONSPOR İSABETLİ ŞUT KATEGORİSİNDE ZİRVEDE!
Ligde lider durumda yer alan Trabzonspor, isabetli şut kategorisinde ilk sırada kendine yer buldu. Maç başına 5.65 isabetli şut ile ilk sırada yer alan bordo-mavili ekibi, 5.48 ile Beşiktaş, 5.45 ile Medipol Başakşehir, 5.39 ile Fenerbahçe ve 5.35 ile Adana Demirspor takip etti.

Süper Lig'de 6 kategoride 6 farklı lider!

ŞUT PASINDA BAŞAKŞEHİR ZİRVEDE
Şut pası kategorisine bakıldığında ise zirvede Medipol Başakşehir yer alıyor. Emre Belözoğlu'nun gelişi ile birlikte ofansif istatistiklerde ciddi bir aşama kaydeden İstanbul ekibi, maç başına 7.95 şut pası ile bu alanda 1'inci durumda. Bu parametrede Başakşehir'i, 7.43 ile Beşiktaş, 7.13 ile Trabzonspor, 7.09 ile Galatasaray ve 7.05 ile İttifak Holding Konyaspor izledi.

Süper Lig'de 6 kategoride 6 farklı lider!

FENERBAHÇE, RAKİP SAHADA TOP KAZANMADA İLK SIRADA
Comparisonator'un verilerine göre rakip sahada top kazanma kategorisinde ise Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Lig ortalamasının 9.64 olduğu bu alanda Fenerbahçe maç başına yakaladığı 13.17 ortalama ile ilk sırada bulunuyor. Fenerbahçe'yi, 12.13 ile Altay, 12.04 ile Göztepe, 11.13 ile Beşiktaş ve 11.00 ortalama ile Antalyaspor izliyor.

Süper Lig'de 6 kategoride 6 farklı lider!

KAZANILAN OFANSİF 1'E 1'DE GALATASARAY
Ofansif 1'e 1 parametresinde ise ligde zor bir dönem geçiren Galatasaray ilk sırada yer alıyor. Lig ortalamasının 34.78 olduğu bu alanda sarı-kırmızılı ekip, 38.52 ortalama ile zirvede kendisine yer buldu. Galatasaray'ı bu alanda 38.04 ile Çaykur Rizespor, 37.30 ile Göztepe, 37.09 ile Yeni Malatyaspor ve 36.96 ile Altay izledi.

Süper Lig'de 6 kategoride 6 farklı lider!

KONYASPOR, BAŞARILI ANAHTAR PAS ORTALAMASINDA LİDER
Spor Toto Süper Lig'in bu sezonki sürpriz takımı konumunda yer alan İttifak Holding Konyaspor, başarılı anahtar pasta zirvede yer aldı. Lig ortalamasının 3.27 olduğu bu parametrede Konyaspor, 4.59 ortalama ile 1'inci durumda. Yeşil-beyazlı ekibi, bu alanda 4.04 ile Fenerbahçe izlerken, Adana Demirspor 4.00 ile 3'üncü, Galatasaray 3.83 ile 4'üncü, Göztepe ise 3.78 ortalama ile 5'inci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 6 kategoride 6 farklı lider!

ATAK ORGANİZASYONLARINDA ADANA DEMİRSPOR GÖZE ÇARPIYOR
Teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte taraflı tarafsız herkes tarafından oynadığı oyun ile takdir toplayan Adana Demirspor, göze hoş gelen futbolunun bir sonucu olarak başarılı atak organizasyonlarında ilk sırada bulunuyor. Lig ortalamasının 23.26 olduğu bu alanda Adana ekibi, 26.83 ortalama ile 1'inci konumda bulunuyor. Bu alanda Fenerbahçe 25.52 ile 2'nci, Aytemiz Alanyaspor 25.04 ile 3'üncü, Beşiktaş 25.00 ile 4'üncü, Konyaspor ise 24.95 ile 5'inci sırada kendisine yer buldu.

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