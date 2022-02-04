MHK'nin en tecrübeli hakemlerinden Ali Palabıyık, 125 gün sonra sahalara dönüyor. Son olarak 3 Ekim 'de G.Saray'ın deplasmanda 3-2 kazandığı Rize maçını yöneten Ali Palabıyık, verdiği ve vermediği kararlarla her iki tarafın tepkisini çekmişti.
MHK'nin en tecrübeli hakemlerinden Ali Palabıyık, 125 gün sonra sahalara dönüyor. Son olarak 3 Ekim 'de G.Saray'ın deplasmanda 3-2 kazandığı Rize maçını yöneten Ali Palabıyık, verdiği ve vermediği kararlarla her iki tarafın tepkisini çekmişti. Palabıyık, yarın K.Gümrük-Y. Malatya maçını yönetecek.