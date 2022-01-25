Genç hoca dönemi

Ligde teknik direktör anlayışında son dönemde önemli değişimler yaşanıyor. Kulüpler genç veya kariyerinin başındaki teknik adamlara yöneldi. Alanya, Antalya, Göztepe, Başakşehir ve K.Gümrük genç ve kariyerlerinin başındaki çalıştırıcılarla ligde başarı kovalıyor. Kariyerli isimler Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş 18 sezon sonra aynı anda herhangi bir takımı çalıştırmazken; Abdullah Avcı, İsmail Kartal, Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman ve Hamza Hamzaoğlu, ligin tecrübeli isimleri olarak dikkati çekiyor.