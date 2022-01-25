Fırtına koptu! İşte Süper Lig'de haftanın panoraması

Süper Lig'de ilginç bir haftayı daha geride bıraktık. Lider Trabzonspor, küme stresi yaşamaya başlayan Galatasaray'a konuk oldu. Cimbom ilk yarısını çok iyi oynadığı maçta öne geçti. 2'yi hatta 3'ü de bulabilirdi ama Uğurcan Çakır'ın inanılmaz kurtarışlarına takıldı. İkinci devre kendi oyun düzenine dönen Trabzonspor açıldı. 84'te Bakasetas son bölümde de Edin Visca'nın golleriyle Nef Stadı'ndan 3 puanı çıkardı. Fırtına şampiyonluk yolunda yelkenlerini şişirmiş giderken, Galatasaray ise ateş hattına iyice yaklaştı

ÖNE GEÇTİLER AMA…

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu hafta aynı kaderi yaşadı. Sarı-lacivertliler, Zajc'ın golüyle öne geçti ancak bunu koruyamadı. Sivasspor deplasmanından 1 puanla döndü. Beşiktaş ise Yeni Malatyaspor karşısında üstünlüğü ele almasına rağmen farkı artıramayınca rakibine yakalandı. Ligde Kasımpaşa ve Göztepe'nin müthiş çıkışları sürüyor. İstanbul ekibi 5, İzmir temsilcisi 4 maçlık galibiyet serileri yakalayarak küme düşme hattından çıkmayı başardılar. İki takım da son haftalardaki formlarıyla göz kamaştırıyor

HAFTANIN ASİSTİ: NOVAİS (ALANYASPOR)

Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Davidson'a yaklaşık 50 metrelik milimetrik bir pas attı. Davidson da karşı karşıya ağları sarstı. Novais 1 dakika sonra Emre Akbaba'ya da asist yaptı.

HAFTANIN KURTARIŞI: UĞURCAN (TRABZONSPOR)

Berkan'ın şutunda kendi soluna doğru hareket etti. Takım arkadaşından seken top ise sağa gitti. Uğurcan refleksle topu çeldi. Skor 1-1'e geldikten hemen sonra da Babel'e dur dedi

HAFTANIN TAKIMI: TRABZONSPOR

Karadeniz Fırtınası. 84. dakikasına 1-0 yenik girdiği maçta Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi. Adım adım şampiyonluğa doğru ilerliyor.

HAFTANIN SÖZÜ: TÜMER METİN

Yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçın ardından ilginç ifadeler kullandı. Tümer "Bugün Capello, Mourinho, Klopp'a koalisyon yaptırın, Fenerbahçe'nin başına getirin. Yemin ederim çıkmaz bir şey" dedi. Kanarya'da asıl sorunun hoca olmadığını ifade etti.

HAFTANIN OLAYI: KASIMPAŞA 5'LEDİ

Gösterdiği kötü performansla küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa bir coştu bir coştu. İstanbul temsilcisi son olarak Kayserispor'u da 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Kasımpaşa bu sonuçla müthiş çıkışını sürdürdü. Galibiyet serisini 5 maça çıkardı. 27 puana yükselerek averajla Göztepe ve Galatasaray'ın da üzerine çıkmayı başardı

HAFTANIN YILDIZI: YUNUS (A.DEMİR)

İNENLER



MARCAO

ALTAY

E.BELÖZOĞLU

Y.MALATYA

ÇIKANLAR

KASIMPAŞA

GÖZTEPE

VISCA

ADANA DEMİR

CEZA TAHTASI:

KIRMIZI KART: Karamoh (Karagümrük) Pinares (Altay)

SARI KART: Samet (A.Demir), Tayfur (Alanya), Ceyhun (Altay), Balkovec (K.Gümrük), Sam (Hatay), Donk (Kasımpaşa), Sehic (Konya

HAFTANIN GOLÜ: HENRIQUE (SİVASSPOR)

Sivasspor'un yıldızı çok uzaklardan şansını denedi. Kaleci Berke'nin de doğru yer tutamadığı pozisyonda 30 metreyi aşkın mesafeden harika bir gol kaydetti.

GOL KRALLIĞI:

Pesic................KARAGÜMRÜK..... 12

Cornelius.............TRABZON...........11

Umut..................KASIMPAŞA.........11

Okaka.................Başakşehir...........9

Batshuayi............BEŞİKTAŞ............9

Thiam................... KAYSERİ.............9

Bakasetas...........TRABZON............ 8

ASİST KRALLIĞI

Gradel..................SİVAS....................8

Visca................TRABZON................8

Efecan.............. ALANYA..................8

Vargas..............A.DEMİR.................8

Nwakaeme.....TRABZON................ 7

Novais.............. ALANYA..................6

Boldrin................Ç.RİZE...................6