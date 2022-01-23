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Antalyaspor - Gaziantep FK 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Gol sesi çıkmayan zorlu mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. İşte maçla ilgili detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 17:59 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 18:04
Antalyaspor - Gaziantep FK 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor ile Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 24 yaparken, kazanamama serisi 7 maça çıktı. Son olarak 11 Aralk 2021'de Trabzonspor'u yenen Antalyaspor, o tarihten sonra galip gelemedi. Gaziantep FK ise 32 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Sivasspor'u konuk edecek.

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