Antalyaspor - Gaziantep FK 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor ile Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 24 yaparken, kazanamama serisi 7 maça çıktı. Son olarak 11 Aralk 2021'de Trabzonspor'u yenen Antalyaspor, o tarihten sonra galip gelemedi. Gaziantep FK ise 32 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Sivasspor'u konuk edecek.