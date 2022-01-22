Aktüel haberler (22.02.2022)

PFDK sevkleri açıklandı. Rizespor- Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Hatayspor'dan örnek davranış. Onursal Başkan Lütfü Savaş, karne alan öğrencilere Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak olan Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı bileti hediye etti.
Kar yağışı nedeniyle G.Antep FK karşılaşmasını tamamlayamayan Y.Malatya, bugün Beşiktaş karşısında çıkış arıyor. Ligde 11 maçtır kazanamayan sarı-siyahlılar, 3 puan hasretine son vermek istiyor.