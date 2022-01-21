Kanatsızkuş Rizespor’da

Ç.RİZE Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, daha önce Bursaspor ve Y.Malatya'da beraber çalıştığı Kubilay Kanatsızkuş ile yeniden buluştu. Atmacalar, Y.Malatya'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 3.5 yıllık imza attı. Bu sezon 15 maça çıkan 24 yaşındaki, 1.90 boyundaki genç santrfor, 1 gol attı. Futbola Bursaspor'da başlayan Kanatsızkuş, 2020'den beri ter döktüğü Malatya'da, 45 maçta 6 gol, 1 asist üretti.
Ç.RİZE Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, daha önce Bursaspor ve Y.Malatya'da beraber çalıştığı Kubilay Kanatsızkuş ile yeniden buluştu. Atmacalar, Y.Malatya'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 3.5 yıllık imza attı. Bu sezon 15 maça çıkan 24 yaşındaki, 1.90 boyundaki genç santrfor, 1 gol attı. Futbola Bursaspor'da başlayan Kanatsızkuş, 2020'den beri ter döktüğü Malatya'da, 45 maçta 6 gol, 1 asist üretti.