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Amilton Konya’ya

Lider Trabzonspor’la şampiyonluk yarışı yapan Konyaspor, Başakşehir’e giden Serdar Gürler’in yerine Antalya’dan ayrılan Brezilyalı sağ açık Amilton’la anlaştı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
Amilton Konya’ya
Ligde zirve iddiasını sürdüren Konyaspor, bir yandan da kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, 4 gol, 7 asistlik performansıyla takımın en dikkat çeken isimlerinden olan Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferinin ardından onun boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Konya ekibinin devre arasında Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'la prensipte anlaştığı öğrenildi. Akdeniz temsilcisinde 2018-2019 sezonundan bu yana forma giyen tecrübeli sağ açık, istikrarlı futboluyla dikkatleri çekti. Bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 11'i ilk 11 olmak üzere 21 karşılaşmada boy gösteren Amilton, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Akrepler'de oynadığı 2 sezonda ise toplam 8 golün altına imza attı.
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