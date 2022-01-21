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Alanya şov

Akdeniz ekibi, ilk yarıda 5-0 yenildiği rakibinden rövanşı 6 golle aldı. Emre son 5 maçta 5 gol atarken, sonradan giren genç Oğuz da 2 golle yıldızlaştı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
Alanya şov
Alanyaspor, geçen hafta G.Saray'ı 4-2 yenen Hatayspor karşısında gol şov yaptı. Akdeniz ekibi, 12'de Emre'yle gole yaklaştı. Maça damga vuran tecrübeli forvetin şutu direkten döndü. Alanya'da gol perdesini açan isim 17'de Emre oldu. Turuncu-yeşilliler, 31'de Eduardo'yla farkı ikiye çıkardı. Efecan'ın pasında Portekizli santrfor, bu sezon ilk kez ağları havalandırıp ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. İKİNCİ yarıda ise Alanyaspor'un gol sağanağı vardı. 59 ve 74'te Emre, 77 ve 80'de Oğuz, bordo-beyazlıları yıkan isimler oldu: 6-0. Karşılaşmada sonradan oyuna giren Oğuz 2 golle, Candeias da 2 asistle yıldızlaştı. Farioli'nin öğrencileri bu sezon ligde 3. kez 6 gollü bir galibiyete imza attı (Kayserispor 6-3, Yeni Malatyaspor 2-6). Alanya ekibi, üst üste 2 kez kazanırken, yenilmezlik serisini de 4 karşılaşmaya taşımayı başardı.
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