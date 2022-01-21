Alanya şov

Alanyaspor, geçen hafta G.Saray'ı 4-2 yenen Hatayspor karşısında gol şov yaptı. Akdeniz ekibi, 12'de Emre'yle gole yaklaştı. Maça damga vuran tecrübeli forvetin şutu direkten döndü. Alanya'da gol perdesini açan isim 17'de Emre oldu. Turuncu-yeşilliler, 31'de Eduardo'yla farkı ikiye çıkardı. Efecan'ın pasında Portekizli santrfor, bu sezon ilk kez ağları havalandırıp ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. İKİNCİ yarıda ise Alanyaspor'un gol sağanağı vardı. 59 ve 74'te Emre, 77 ve 80'de Oğuz, bordo-beyazlıları yıkan isimler oldu: 6-0. Karşılaşmada sonradan oyuna giren Oğuz 2 golle, Candeias da 2 asistle yıldızlaştı. Farioli'nin öğrencileri bu sezon ligde 3. kez 6 gollü bir galibiyete imza attı (Kayserispor 6-3, Yeni Malatyaspor 2-6). Alanya ekibi, üst üste 2 kez kazanırken, yenilmezlik serisini de 4 karşılaşmaya taşımayı başardı.