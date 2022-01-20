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Süper Lig'de 22. hafta tamamlandı! İşte Güncel puan durumu... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Oynanan karşılaşmalar sonrası futbolseverler arama motorlarında Süper Lig güncel puan durumu, 22. hafta puan durumu gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte Süper Lig'de 22. hafta maçlarıyla birlikte oluşan güncel puan durumu ve alınan sonuçlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:35
Süper Lig'de 22. hafta tamamlandı! İşte Güncel puan durumu... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Oynanan karşılaşmalar sonrası futbolseverler arama motorlarında Süper Lig güncel puan durumu, 22. hafta puan durumu gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte Süper Lig'de 22. hafta maçlarıyla birlikte oluşan güncel puan durumu ve alınan sonuçlar...

SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇLARI TOPLU SONUÇLAR

18 Ocak Salı:

17.00 Gaziantep FK 0-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon) (YARIDA KALDI)

20.00 İttifak Holding Konyaspor 1-0 Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor 0-0 Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi) (YARIDA KALDI)

17.00 Göztepe 2-1 Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

17.00 Yukatel Kayserispor 1-0 Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe 2-1 Altay (Ülker)

20.00 Trabzonspor 1-1 GZT Giresunspor (Medical Park)

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU (19 OCAK)

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