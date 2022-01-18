TFF açıkladı! Süper Lig hakemi corona virüsüne yakalandı

Son dönemde futbol takımlarında yaygınlaşan corona virüsü vakaları hakemlere de sıçradı... TFF, Süper Lig'de görev yapan bir hakemin corona virüsü (koronavirüs) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir Süper Lig Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.