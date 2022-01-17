Haberler Süper Lig SON DAKİKA - Süper Lig'de 22. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu!

SON DAKİKA - Süper Lig'de 22. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu!

Spor haberleri... Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 22. haftanın başlamasına kısa bir süre kala karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:06 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:21
SON DAKİKA - Süper Lig'de 22. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Fenerbahçe-Altay: Hüseyin Göçek

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

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