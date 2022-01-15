Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. 21. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 31'de Pesic ve 75'te Salih Dursun'dan geldi. İstanbul ekibinde Zukanovic 77. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 30'a yükseltti. Rizespor ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

31'inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Salih Dursun'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Pesic'in topu göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

40'ıncı dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Boyd'un topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

52'nci dakikada Boyd'un ortasında Salih Dursun'un kafayla yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

73'üncü dakikada ani gelişen Karagümrük atağında Salih Dursun'un arapasıyla savunma arkasına hareketlenen Pesic, müsait pozisyonda geriden gelen Bistrovic'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girer girmez kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta Gökhan gole izin vermedi.

75'inci dakikada Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Bistrovic'in sol kanattan yaptığı ortayı penaltı noktası üzerinde kontrol eden Pesic, pasını Salih Dursun'a çıkardı. Bu oyuncunun altıpas üzerinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrıldı.



