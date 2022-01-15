Antalyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI | Antalya - FB maçı canlı izle

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.



İLK 11'LER

ANTALYASPOR - Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Poli, Fredy, Doğukan, Güray, Haji, Ghacha

FENERBAHÇE - Berke, Min Jae, Serdar, Osayi, Ferdi, Zajc, Sosa, Mesut, İrfan, Rossi, Serdar Dursun

52. RANDEVU

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 51 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertli takımın 92 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 25 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 33, ev sahibi ekip 23 gol attı.

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