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Yeni Malatyaspor Göztepe 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe'ye galibiyeti getiren goller Berkan Emir ve Lourency'den geldi. Yeni Malatyaspor'un tek golünü Mustafa Eskihellaç attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 22:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 22:06
Yeni Malatyaspor Göztepe 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi takım maça, Ertaç, Karim Hafez, Wallace, Sadık, Semih, Azubuike, Donsah, Kenan, Mustafa, Mounir ve Dicko 11'iyle çıktı. Konuk ekip ise, İrfan Can, Kerim, Wilker, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Baku, Halil ve Ndiaye 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin başında Yeni Malatyaspor, 7. dakikada Mustafa Eskihellaç ile 1-0 öne geçti. Bu gole yanıt 15. dakikada penaltıdan Berkan Emir ile geldi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran İzmir temsilcisi, Lourency ile 73. dakikada 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Göztepe, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu skorla Göztepe, 21 puanla 16. sıraya çıktı. Yeni Malatyaspor ise 15 puanla son sırada kaldı.

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