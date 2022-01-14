Beşiktaş - Gaziantep FK maçı CANLI | Beşiktaş - Antep maçı izle

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Beşiktaş, taraftarı önünde Gaziantep FK'yı mağlup etmek ve üst sıralar için avantaj elde etmek istiyor. Gaziantep FK ise, Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istiyor. Beşiktaş - Gaziantep - FK maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi.

Söz konusu dönemde Göztepe'yi evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

2 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Oğuzhan ile Larin karşılaşmada da sarı kart gördüğü takdirde ligin 22. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler.

BEŞİKTAŞ RAKİBİNE KARŞI ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 6. kez karşı karşıya geliyor.

Siyah-beyazlı ekip rakibine 2 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Taraflar arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK'ye deplasmanda oynanan ilk maçta 3-2 yenilen Beşiktaş, evindeki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

Geçen sezon yine deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Bu sezon ligin ilk yarısında iki takım arasında Gaziantep'te oynanan karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Kocadağ'dan Türkiye Kupası yorumu! "Bizim için çok önemli" Devamını Oku BUNU DA OKU