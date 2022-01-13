Haberler Süper Lig Türk futbolunda görülmemiş durum! Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman...

Türk futbolunda görülmemiş durum! Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Ersun Yanal gibi teknik direktörler şu an kulüpsüz. Şenol Güneş Milli Takım kariyeri sonrasında herhangi bir takım çalıştırmıyor. Adı sürekli eski takımı Beşiktaş ile anılıyor. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Türk futbolunda görülmemiş durum! Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman...

Süper Lig'de ilk 20 haftada 16 teknik direktör ile yollar ayrıldı... 3 büyükler ise şu an hocasız.. Teknik direktör kıyımının yaşandığı Süper Lig'de ağır toplar takım çalıştırmıyor... Son olarak Galatasaray'ın efsane hocası Fatih Terim görevinden ayrıldı... Tecrübeli teknik direktör 4. Galatasaray dönemini sonlandırdı...

Türk futbolunda görülmemiş durum! Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman...

İKİ KUPALI AMA İŞSİZ
Takvim'in haberine göre, Milli Takım Teknik direktörlüğü yaptıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ancak adı sürekli Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş de boşta olan teknik adamlardan... Beşiktaş ile geçen sezon hem Süper Ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın da istirahate çekilen hocalardan... Medipol Başakşehir'i şampiyon yapan ve sonrasında çocuğunun sağlık nedeniyle çalışmayan Okan Buruk da işsiz.

Türk futbolunda görülmemiş durum! Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman...

LİSTE BİR HAYLİ KABARIK
Samet Aybaba, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Bülent Korkmaz, Çağdaş Atan, Yılmaz Vural ve Bülent Uygun da çalışmıyor.

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