Türk futbolunda görülmemiş durum! Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman...

İKİ KUPALI AMA İŞSİZ

Takvim'in haberine göre, Milli Takım Teknik direktörlüğü yaptıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ancak adı sürekli Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş de boşta olan teknik adamlardan... Beşiktaş ile geçen sezon hem Süper Ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın da istirahate çekilen hocalardan... Medipol Başakşehir'i şampiyon yapan ve sonrasında çocuğunun sağlık nedeniyle çalışmayan Okan Buruk da işsiz.