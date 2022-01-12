Türk futbolu yasta

Türk futbolu, sabah saatlerinde acı bir haberle uyandı. Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Bir dönem Galatasaray forması da giyen futbolcu saat 09.00 sularında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç Ankara-Niğde karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobilde yalnız olduğu tespit edilen Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Ankara doğumlu olan Ahmet Çalık'ın, nikah tarihi almak için başkente gittiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, dün hocasından özel izin aldığı ve şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'da olduğu ifade edildi. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2017'de Galatasaray'a transfer olmuştu. 2020'den bu yana ise Konyaspor forması giyiyordu. Gençlerbirliği'nde 118, Galatasaray'da 56 ve Konyaspor'da 51 resmi maçta forma giymişti.



GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Türk futbolu, sabah saatlerinde acı bir haberle uyandı. Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Bir dönem Galatasaray forması da giyen futbolcu saat 09.00 sularında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç Ankara-Niğde karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobilde yalnız olduğu tespit edilen Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Ankara doğumlu olan Ahmet Çalık'ın, nikah tarihi almak için başkente gittiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, dün hocasından özel izin aldığı ve şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'da olduğu ifade edildi. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2017'de Galatasaray'a transfer olmuştu. 2020'den bu yana ise Konyaspor forması giyiyordu. Gençlerbirliği'nde 118, Galatasaray'da 56 ve Konyaspor'da 51 resmi maçta forma giymişti.



ŞUBAT AYINDA EVLENECEKTİ

Sabah saatlerinde vefat eden Ahmet Çalık, için ikindi namazından sonra Elmadağ Sungur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Çalık'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Konyaspor ile Galatasaray formaları koyuldu. Cenaze töreninde oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.



BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Sarı-kırmızılı formayı 3 sene terleten Ahmet Çalık için G.Saray'dan "Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz" açıklaması geldi.



RAHMET DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Çalık'ın vefatı üzerine şu mesajı paylaştı: Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Ahmet Çalık'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza sabır ve baş sağlığı diliyorum.



DERİN ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ahmet Çalık'ın vefat haberinden sonra, "Milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" paylaşımını yaptı.



ÇOK ERKEN AYRILDI

Ahmet Çalık'ı futbola kazandıran Gençlerbirliği kulübünde Basından Sorumlu Asbaşkan Muammer Akyüz, taziye mesajı yayınladı. Akyüz, "Gerek kişiliği, gerekse futbolculuğu yönünden camiamızca da çok sevilen kardeşimizin beklenmedik vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Başta ailesi olmak üzere, Gençlerbirliği camiamızın ve tüm Türk futbol kamuoyuna başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim, aramızdan bu kadar erken ve genç ayrılışın hepimizi derinden üzdü" dedi.



ŞEHRİN SEVGİSİNİ KAZANMIŞTI

Konyaspor, futbolcularının vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiklerini bildirdi. Yeşilbeyazlılar, "Konyaspor'umuza geldiği ilk günden taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.