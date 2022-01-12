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İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

Süper Lig'de ikinci devrenin perdesi Trabzonspor-Yeni Malatyaspor mücadelesi ile resmen açıldı. Ligde heyecan tüm hızıyla sürerken, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer tescil sezonunda girişimler hızlanmış durumda. Özellikle ligin 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor çalışmalarını sürdürürken, birçok transfer için resmi açıklama gelmiş durumda. Peki Süper Lig'de şu ana kadar hangi transferler gerçekleşti? İşte Süper Lig'de biten transferler... (Liste transfer sezonu boyunca güncellenecektir.)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:12 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:30
İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

Süper Lig'de futbolseverleri en az müsabakalar kadar heyecanlandıran bir diğer olay şüphesiz ki transfer... Ligin 19 haftalık ilk periyodunun tamamlanmasının ardından, 12 Ocak'ta başlayacak transfer tescil dönemi öncesi kulüplerden art arda KAP bildirimleri gelmişti.

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

Bu transfer döneminde de gerek yurt içi gerekse yurt dışından bir çok yeni isim Süper Lig'de top koşturmaya başlayacak. Özellikle 4 büyük kulüp olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer sezonunu en hareketli geçiren takımlar olarak göze çarpıyor.

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

İlk yarıda takımlarındaki eksik yönleri, mevkileri görme fırsatı yakalayan ekipler ikinci yarıda gerekli bölgelere transfer yaparak yollarına daha güçlü bir şekilde devam etmek istiyor.

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

İşte Süper Lig'de şu ana kadar gerçekleşen tüm resmi transferler (Liste sürekli güncellenmektedir)

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

KRISTIJAN BISTROVIC >>> CSKA MOSKOVA >>> FATİH KARAGÜMRÜK

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

MUSTAFA KAPI >>> LILLE >>> ADANA DEMİRSPOR

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

EMRE ÇOLAK >>> HATAYSPOR >>> BAŞAKŞEHİR

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

LUKA STANKOVSKI >>> RABOTNICKI >>> GAZİANTEP FK

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

OUSSAMA TANNANE >>> VITESSE >>> GÖZTEPE

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

KENAN PIRIC >>> ATROMITOS ATHEN >>> GÖZTEPE

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

FRANÇOIS MOUBANDJE >>> DINAMO ZAGREB >>> GÖZTEPE

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

ANDREA BERTOLACCI >>> KARAGÜMRÜK >>> KAYSERİSPOR

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

MERT ÇETİN >>> HELLAS VERONA >>> KAYSERİSPOR

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

EDIN VISCA >>> MEDİPOL BAŞAKŞEHİR >>> TRABZONSPOR

İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

JEAN EVRARD KOUASSI >>> WUHAN FC >>> TRABZONSPOR

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