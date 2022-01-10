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Corona virüsü (koronavirüs) ve sakatlık takımları etkiledi

Süper Lig'in 2. yarısına sakatlık ve corona virüsü vakaları ile başlayan büyük takımlar zirve yarışında yara aldı. Birçok takımda corona virüsü vakaları artarken, eksik isimler nedeniyle puan kayıpları arttı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:37
Corona virüsü (koronavirüs) ve sakatlık takımları etkiledi

Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken, lider Trabzonspor 49 puanla en yakın takipçisi Konyaspor'un 10 puan önünde bulunuyor. Ligin 2. yarısına sakatlık ve corona virüsü vakaları ile başlayan büyük takımlar zirve yarışında yara aldı. Beşiktaş'ta birçok sakat oyuncunun yanı sıra, corona virüsüne yakalanan Teknik Sorumlu Önder Karaveli, Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe ile oyunculardan Ghezzal, Mehmet Topal, Atiba, Teixeira, Pjanic, Kenan, Larin'in izole ve tedavi süreçleri devam ediyor. Siyah-beyazlılar, lider Trabzonspor'un 20. hafta itibarıyla 20 puan gerisinde kaldı.

GALATASARAY'DA 4 FUTBOLCU COVID
Lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde olan Galatasaray'da, Afrika Kupası'na giden 2 isim ve 4 futbolcunun sakat olmasının yanı sıra corona virüsüne yakalanan Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Taylan Antalyalı ve Fatih Öztürk takımdaki yerini alamayan isimler oldu.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maç kadrosunda yer almayacağı açıklanırken, corona virüsü nedeniyle eksik isim bulunmuyor.

Trabzonspor ve Başakşehir'de corona virüsü kaynaklı eksik futbolcu bulunmadığı öğrenildi.

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