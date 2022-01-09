Kayserispor - Altay maçı CANLI izle Kayserispor - Altay canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Kayserispor sahasında Altay'ı konuk ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Cemil Tunç yapıyor.
KAYSERİSPOR - ALTAY MAÇINDA İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Uzodimma, İbrahim, Emrah, Cardoso, Mustafa, Gavranovic
Altay: Lis, Naderi, Thiam, Murat, Eren, Ceyhun, Zeki, Thaciano, Torrejon, Paixao, Bamba
KAYSERİSPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kayserispor ile Altay'ın kozlarını paylaştığı mücadele 16.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.