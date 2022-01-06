Haberler Süper Lig Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlar öncesi hakemleri açıkladı. Buna göre lider Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Giresunspor maçını Arda Kardeşler, Rizespor - Beşiktaş maçını Alper Ulusoy, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 12:09 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 12:13
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde görev alacak hakemler açıklandı. Ligin 2'nci yarısının açılış maçı Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle:

7 OCAK CUMA

20:00 Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)

8 OCAK CUMARTESİ

13:30 Gaziantep FK - Vavacars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)

16:00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Sarper Barış Saka)

19:00 Galatasaray - GZT Giresunspor (Arda Kardeşler)

9 OCAK PAZAR

13:30 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

16:00 Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor (Hüseyin Göçek)

16:00 Yukatel Kayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)

10 OCAK PAZARTESİ

20:00 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)



DİĞER
Süt Kardeşler'in güzel Afife'si meğer usta oyuncunun eşiymiş... Duyanların ağzı açık kaldı!
Aslı Hatemi gittiği mağazada su sanıp çamaşır suyu içerek ölümden dönmüştü! Kan donduran olayla ilgili ilk kez konuştu: 'Midemde yanık...'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor