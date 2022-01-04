Yüzde 61 yabancı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında toplam sürenin yüzde 61,2'sini yabancı oyuncular aldı. 190 maçta futbolcular toplam 376 bin 595 dakika forma giydi. Yabancı oyuncular 230 bin 330 dakika sahada kalırken, Türk futbolcular ise 146 bin 265 dakika mücadele etti. Yabancıların oranı yüzde 61,2, yerli oyuncuların payı ise yüzde 38,8 oldu. Yabancılara en fazla süreyi veren Karadeniz ekibi Giresunspor'da 13 yabancı ve 11 Türk futbolcu forma giydi. Yabancılar 13 bin 144 dakika sahada kalırken, yerliler ise 5 bin 619 dakika süre aldı. En az yabancı oynatan İzmir ekibi Göztepe'de, 10 yabancı oyuncu forma giyerken, toplam 7 bin 814 dakika sahada mücadele ettiler. Sarı-kırmızılılar, 10 bin 882 dakikayla Türk oyuncuların en fazla süre aldığı takım olarak da ön plana çıktı.