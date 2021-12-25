Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

Türkiye 'de döviz kurunun düşmesiyle Süper Lig 'de 4 büyükler Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor büyük kara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası dolar, euro ve altında ciddi düşüşler yaşandı.

4 büyükler Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor 'un borcu toplamda (36.4 milyar TL) yani yaklaşık (2 milyar dolar) iken (21.7 milyar TL) 'ye düştü. Böylece borçlar 14.7 milyar TL eridi.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin (645.6 milyon dolar) yani (11 milyar 879 milyon TL) olan borcu (7 milyar 095 milyon TL)'ye düştü.

Sarı lacivertlilerin borcu böylece (4 milyar 784 milyon TL) eridi.