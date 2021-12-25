Haberler Süper Lig Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

Türkiye'de döviz kurunun düşmesiyle Süper Lig'de 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları azaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası dolar, euro ve altında ciddi düşüşler yaşandı. Döviz kurlarındaki bu düşüş ise 4 büyüklerin borçlarına yansıdı. İşte tüm detaylar... | Ömer Faruk Özcan / ANALİZ

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:07
Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

Türkiye'de döviz kurunun düşmesiyle Süper Lig'de 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor büyük kara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası dolar, euro ve altında ciddi düşüşler yaşandı.

Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu toplamda (36.4 milyar TL) yani yaklaşık (2 milyar dolar) iken (21.7 milyar TL)'ye düştü. Böylece borçlar 14.7 milyar TL eridi.

Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin (645.6 milyon dolar) yani (11 milyar 879 milyon TL) olan borcu (7 milyar 095 milyon TL)'ye düştü.

Sarı lacivertlilerin borcu böylece (4 milyar 784 milyon TL) eridi.

Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın (639.4 milyon dolar) yani (11 milyar 764 milyon TL) olan borcu (7 milyar 027 milyon TL)'ye düştü.

Siyah beyazlıların borcu böylece (4 milyar 737 milyon TL) eridi.

Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

GALATASARAY

Galatasaray'ın (526.8 milyon dolar) yani (9 milyar 693 milyon TL) olan borcu (5 milyar 789 milyon TL)'ye düştü.

Sarı kırmızılıların borcu böylece (3 milyar 904 milyon TL) eridi.

Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un (168.2 milyon dolar) yani (3 milyar 094 milyon TL) olan borcu (1 milyar 848 milyon TL)'ye düştü.

Bordo-mavililerin borcu böylece (1 milyar 246 milyon TL) eridi.

NOT: Dolar, ilk 18.40 kuru ve son olarak 10.99 kuru üzerinden hesaplanmıştır.

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