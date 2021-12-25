Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın (639.4 milyon dolar) yani (11 milyar 764 milyon TL) olan borcu (7 milyar 027 milyon TL)'ye düştü.
Siyah beyazlıların borcu böylece (4 milyar 737 milyon TL) eridi.
GALATASARAY
Galatasaray'ın (526.8 milyon dolar) yani (9 milyar 693 milyon TL) olan borcu (5 milyar 789 milyon TL)'ye düştü.
Sarı kırmızılıların borcu böylece (3 milyar 904 milyon TL) eridi.
TRABZONSPOR
Trabzonspor'un (168.2 milyon dolar) yani (3 milyar 094 milyon TL) olan borcu (1 milyar 848 milyon TL)'ye düştü.
Bordo-mavililerin borcu böylece (1 milyar 246 milyon TL) eridi.
NOT: Dolar, ilk 18.40 kuru ve son olarak 10.99 kuru üzerinden hesaplanmıştır.