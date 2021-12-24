Son dakika spor haberi: Alman basını yazdı! "İstanbul takımlarının çöküşü"

"Türkiye Süper Ligi'nde durum tersine döndü. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Bursaspor ve Başakşehir istisnaları dışında 30 yıldır Türk Ligi'ni kazanan en iyi 3 kulüptü. Ancak bu sezon her şey bambaşka" ifadelerine yer veren Bild, Trabzonspor'un rakiplerine attığı puan farklarını yazdı.

Takımları tek tek mercek altına alan site Fenerbahçe için kırılma maçının Trabzonspor yenilgisi olduğu ve sarı-lacivertlilerin bu mücadelenin ardından düşüş eğilimine geçtiği bildirildi. Mesut Özil'e ayrı bir paratez açıldı ve Vitor Pereira ile iyi bir ilişkisi olmadığı kaydedilirken Portekizli teknik adamın ayrılmasıyla Mesut'un da performansını yükseltebileceği vurgulandı.