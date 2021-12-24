Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Alman basını yazdı! "İstanbul takımlarının çöküşü"

Son dakika spor haberi: Alman basını yazdı! "İstanbul takımlarının çöküşü"

Son dakika spor haberleri... Alman basınından Bild, Süper Lig'de şu ana kadar oluşan tablonun ardından bir analiz haber kaleme kaldı. "İstanbul kulüplerinin çöküşü" başlığı ile servis edilen haberde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın krizde olduğuna vurgu yapıldı. İşte haberin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 11:37
Son dakika spor haberi: Alman basını yazdı! "İstanbul takımlarının çöküşü"

"Türkiye Süper Ligi'nde durum tersine döndü. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Bursaspor ve Başakşehir istisnaları dışında 30 yıldır Türk Ligi'ni kazanan en iyi 3 kulüptü. Ancak bu sezon her şey bambaşka" ifadelerine yer veren Bild, Trabzonspor'un rakiplerine attığı puan farklarını yazdı.

Son dakika spor haberi: Alman basını yazdı! "İstanbul takımlarının çöküşü"

Takımları tek tek mercek altına alan site Fenerbahçe için kırılma maçının Trabzonspor yenilgisi olduğu ve sarı-lacivertlilerin bu mücadelenin ardından düşüş eğilimine geçtiği bildirildi. Mesut Özil'e ayrı bir paratez açıldı ve Vitor Pereira ile iyi bir ilişkisi olmadığı kaydedilirken Portekizli teknik adamın ayrılmasıyla Mesut'un da performansını yükseltebileceği vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Alman basını yazdı! "İstanbul takımlarının çöküşü"

Beşiktaş için ise "Geçtiğimiz yılı şampiyon tamamlayan Beşiktaş, sezona yapılan transferlerin ardından en azından kağıt üstünde iyi bir takım olarak başladı. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu getiren ve baskı, hırs ve mücadeleye dayalı oyunundan vazgeçti. Rakiplerini kaliteyle yenmeye çalıştı. İşe yaramadı" denildi.

Son dakika spor haberi: Alman basını yazdı! "İstanbul takımlarının çöküşü"

Galatasaray için de "Daha kötüsü her zaman mümkündür. Galatasaray, 24 puanla 11. sırada ve liderin 21 puan gerisinde" denildi. Burak Elmas'la Fatih Terim'in Türkiye'de görülmemiş bir genç futbolcu politikası uyguladığı belirtilirken ara transfer dönemi sonrası takımın daha da oturmuş olabileceği aktarıldı. Ligde işler kötü giderken Avrupa Ligi'nde tam aksine bir başarının elde edildiğine değinildi.

Son dakika spor haberi: Alman basını yazdı! "İstanbul takımlarının çöküşü"

Son olarak Trabzonspor'a ayrı bir parantez açan gazete, "İstanbul'un en iyi takımları çökerken, Trabzonspor'un başarı hikayesi gözardı edilemez. Karadeniz ekibi, 18 hafta sonunda liderlik koltuğunda. İstanbul rekabetiyle aralarındaki fark büyük, şampiyonluk ellerinde" ifadeleri kullandı.

DİĞER
Son dakika...Fenerbahçe'de kongre kararı mı alınacak? Aziz Yıldırım'ın o sözlerini hatırlattı
Özgü Namal eşi Serdar Oral'ı kaybetmişti... 10 yıllık kirasını peşin ödediği evi çocuklarıyla birlikte terk eden Özgü Namal'dan yeni karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor