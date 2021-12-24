Büyük skandal!

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'la 2-2 berabere kalırken maç sonrası yaşanan gerginlik sporun ruhuna gölge düşürdü. Son düdükle birlikte Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek sahaya girerek hakem Hüseyin Göçek'e saldırmaya çalıştı. Araya giren futbolcular başkanı durdurup sakinleştirmeye çalıştı. Olaylar daha fazla büyümeden önlendi. Maçta ise ibre önce Yeni Malatayspor'u gösterdi. Ev sahibi ekip 25'te Mounir Chouiar ve 36'da Adem Büyük'ün golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda baskısını artıran Kayserispor, 56'da Mario Gavranovic ile durumu 2-1 yaptı. 90. dakikada ise Mustafa Pektemek skoru 2-2'ye getirdi. Bu sonuçla düşme hattında yer alan Malatya'nın galibiyet hasreti 8 maça yükseldi. Kayseri de iniş çıkışlı grafiği sürdürdü.