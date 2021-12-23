Beşiktaş Göztepe maçı canlı | Beşiktaş Göztepe canlı izle | BJK maçı canlı

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın son maçında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan maç saat 20.00'de başladı.

Fenerbahçe karşısında geriye düştüğü maçta beraberliği yakalayan Kartal, Göztepe engelini aşarak Önder Karaveli yönetiminde çıkışını sürdürmek istiyor. Konuk Göztepe'de ise hedef, İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak küme düşme hattından kurtulamasa da bir nebze rahatlamak.

Beşiktaş Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;







İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Ndiaye.

SON 7 MAÇTA 6 KEZ PUAN KAYBI YAŞADI

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı.

Ligin 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

KÖTÜ SAVUNMAYA ÇARE BULAMADI

Beşiktaş ligdeki son 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 13 maçta kalesinde toplam 26 gol gördü.

LARIN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Göztepe maçında Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki isim sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

3 FUTBOLCU SAKAT!

Beşiktaş'ta Göztepe maçında Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Mert Günok, GZT Giresunspor maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat edilmişti. N'Koudou ise Kasımpaşa karşılaşmasında sağ ayak bileğinde bağ yaralanması nedeniyle son dönemlerde takımını yalnız bıraktı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçın ilk yarısında sakatlanan Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edilmişti.