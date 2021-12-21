Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın (639.4 milyon dolar) yani (11 milyar 764 milyon TL) olan borcu (8 milyar 842 milyon TL)'ye düştü.
Siyah beyazlıların borcu böylece (2 milyar 922 milyon TL) eridi.
GALATASARAY
Galatasaray'ın (526.8 milyon dolar) yani (9 milyar 693 milyon TL) olan borcu (7 milyar 285 milyon TL)'ye düştü.
Sarı kırmızılıların borcu böylece (2 milyar 408 milyon TL) eridi.
TRABZONSPOR
Trabzonspor'un (168.2 milyon dolar) yani (3 milyar 094 milyon TL) olan borcu (2 milyar 326 milyon TL)'ye düştü.
Sarı kırmızılıların borcu böylece (768 milyon TL) eridi.
NOT: Dolar, ilk 18.40 kuru ve son olarak 13.83 kuru üzerinden hesaplanmıştır.