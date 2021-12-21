Haberler Süper Lig Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

Türkiye'de döviz kurunun düşmesiyle Süper Lig'de 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor büyük kara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası dolar, euro ve altında ciddi düşüşler yaşandı. Döviz kurlarındaki bu düşüş işe 4 büyüklerin borçlarına yansıdı. İşte tüm detaylar... | Ömer Faruk Özcan / ANALİZ

ÖMER FARUK ÖZCAN Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 11:52 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 11:54
Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

Türkiye'de döviz kurunun düşmesiyle Süper Lig'de 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor büyük kara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası dolar, euro ve altında ciddi düşüşler yaşandı.

Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu toplamda (36.4 milyar TL) yani yaklaşık (2 milyon dolar) iken (26.5 milyar TL)'ye düştü. Böylece borçlar 10 milyar TL eridi.

Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin (645.6 milyon dolar) yani (11 milyar 879 milyon TL) olan borcu (8 milyar 928 milyon TL)'ye düştü.

Sarı lacivertlilerin borcu böylece (2 milyar 951 milyon TL) eridi.

Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın (639.4 milyon dolar) yani (11 milyar 764 milyon TL) olan borcu (8 milyar 842 milyon TL)'ye düştü.

Siyah beyazlıların borcu böylece (2 milyar 922 milyon TL) eridi.

Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

GALATASARAY

Galatasaray'ın (526.8 milyon dolar) yani (9 milyar 693 milyon TL) olan borcu (7 milyar 285 milyon TL)'ye düştü.

Sarı kırmızılıların borcu böylece (2 milyar 408 milyon TL) eridi.

Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu eridi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un (168.2 milyon dolar) yani (3 milyar 094 milyon TL) olan borcu (2 milyar 326 milyon TL)'ye düştü.

Sarı kırmızılıların borcu böylece (768 milyon TL) eridi.

NOT: Dolar, ilk 18.40 kuru ve son olarak 13.83 kuru üzerinden hesaplanmıştır.

DİĞER
"Küçük Gelin" dizisiyle ünlenen Çağla Şimşek değişimi mest etti! "Bu kadar güzel olunmaz ki..."
Ebru Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı işte o anlar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor