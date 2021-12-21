G.Saray’ı da gözüne kestirdi

İtalyan Montella önderliğinde dikkat çeken bir performansa imza atan Adana Demirspor, ligde 6 maçtır kazanamayan Galatasaray'ı ağırlayacak. Alanya'dan 3-1'lik galibiyetle dönerek son 6 haftada 4 galibiyet alan mavi-şimşekler, şampiyonluk yolunda ağır yara alan güçlü rakibini de puansız göndermek istiyor. Alanya galibiyetini Galatasaray'la taçlandırmak isteyen Demirspor'da başarılı hoca Montella'nın, üst sıralara tırmanmak ve serilerini sürdürmek için Galatasaray maçını kayıpsız geçmeleri gerektiğini hafta boyunca yapılan antrenmanlarda oyuncularına aktardığı öğrenildi. Adana ekibinde 51 gün sonra Alanyaspor maçıyla sahalara dönen Galatasaraylı eski 10 numara Belhanda'nın da eski takımına karşı forma giymesi bekleniyor.