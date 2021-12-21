Beraber olmalıyız

Rizespor mağlubiyetinin ardından sahasında Karagümrük'e de kaybeden Göztepe, 17 maçta 14 puanla düşme potasından çıkamadı. İzmir ekibinde taraftarlar da yine isyan bayrağını açtı. Maçta 90 dakika boyunca takımlarını destekleyen futbolseverler, maç bitiminde ise hem yönetime, hem de futbolculara sert tepki gösterdi. Teknik direktör Nestor El Maestro da Beşiktaş maçı öncesinde birlik çağırısında bulundu. Sırp çalıştırıcı, "Artık hep beraber olmamız gereken zaman. Bir şekilde acil ve elzem şekilde galibiyetler almalıyız" diye camiaya seslendi.