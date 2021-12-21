Aybaba Paşa yolunda

Sivasspor yenilgisi sonrasında Hakan Kutlu'yla yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktör arayışında rotasını Samet Aybaba'ya çevirdi. Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıdıktan sonra 4. haftada takımdan ayrılan 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla temas kurulacağı öğrenildi.
Sivasspor yenilgisi sonrasında Hakan Kutlu'yla yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktör arayışında rotasını Samet Aybaba'ya çevirdi. Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıdıktan sonra 4. haftada takımdan ayrılan 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla temas kurulacağı öğrenildi.