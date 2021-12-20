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Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray - Başakşehir maçı hakemi Zorbay Küçük bu hafta görev alamadı. Lider Trabzonspor'un deplasmanda Altay ile karşılaşacağı karşılaşmayı ise hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:17 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:25
Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

21 ARALIK SALI

17:00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: YAŞAR KEMAL UĞURLU

17:00 Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor: ALPER ULUSOY

20:00 Adana Demirspor - Galatasaray: ARDA KARDEŞLER

20:00 Altay - Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN

22 ARALIK ÇARŞAMBA

17:00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN

17:00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: HALİL UMUT MELER

20:00 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

20:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: ERKAN ÖZDAMAR

23 ARALIK PERŞEMBE

17:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK

20:00 Beşiktaş - Göztepe: ÜMİT ÖZTÜRK

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