Hakemlik tarihinde ilk! Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler...

UEFA, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıklarken, Türkiye'den Cüneyt Çakır ile Halil Umut Meler listeye dahil edildi. Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır'ın yanı sıra Halil Umut Meler de elit kategoride görev yapacak 32 hakem arasında yer aldı.
Sabah'ın haberine göre, FIFA kokartını ilk kez 2017'de takan 35 yaşındaki Meler, 30 Mayıs2018'de 2. kategoriye,17 Temmuz2020'de ise 1. kategoriyeyükseldi. Halil Umut Meler, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakadadüdükçaldı.