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Hakemlik tarihinde ilk! Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler...

Son dakika haberi... Türkiye ilk kez elit kategoride 2 hakemle temsil edilecek. Cüneyt Çakır’dan sonra Halil Umut Meler de listeye girdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 06:50
Hakemlik tarihinde ilk! Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler...
UEFA, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıklarken, Türkiye'den Cüneyt Çakır ile Halil Umut Meler listeye dahil edildi. Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır'ın yanı sıra Halil Umut Meler de elit kategoride görev yapacak 32 hakem arasında yer aldı.

Sabah'ın haberine göre, FIFA kokartını ilk kez 2017'de takan 35 yaşındaki Meler, 30 Mayıs 2018'de 2. kategoriye, 17 Temmuz 2020'de ise 1. kategoriye yükseldi. Halil Umut Meler, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakada düdük çaldı.
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