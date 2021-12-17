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Giresunspor - Altay maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 19:57 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 20:21
Giresunspor - Altay maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizden ulaşabilirsiniz...

GİRESUNSPOR ALTAY İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Diabate, Serginho, Süleymanov, Balde.

Altay: Lis, İbrahim, Murat, Cebrail, Naderi, Thiam, Poko, Eren, Pinares, Rodriguez, Rayan.

GİRESUNSPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çotanak Stadyumu'nda oynanan Giresunspor - Altay mücadelesi saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

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