Tribünleri doldurun

Adana Demirspor deplasmanında son dakika golüyle kaybeden Giresunspor, evindeki Altay maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Başkan Hakan Karaahmet, taraftarlara destek çağırısında bulunup, "Taraftarlardan rica ediyorum. Tüm koltukların dolmasını istiyorum, statta boş yer kalmasın. Çünkü o takım sizi gördüğü zaman başka bir hale bürünüyor" diye destek istedi.
Adana Demirspor deplasmanında son dakika golüyle kaybeden Giresunspor, evindeki Altay maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Başkan Hakan Karaahmet, taraftarlara destek çağırısında bulunup, "Taraftarlardan rica ediyorum. Tüm koltukların dolmasını istiyorum, statta boş yer kalmasın. Çünkü o takım sizi gördüğü zaman başka bir hale bürünüyor" diye destek istedi.