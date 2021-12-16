Konyaspor iddialı

Karagümrük deplasmanından 4-1'lik galibiyetle dönüp 2. sıraya yerleşen Konyaspor'da moraller yerinde. Antalya'yı ağırlayacak yeşil-beyazlılarda Başkan Fatih Özgökçen, "Bu haklı, güzel oynanan oyunun neticesinde 2. durumdayız. İnşallah, bu mücadelemizi sezona yaydığımız zaman inanıyorum ki Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır" diye konuştu.
Karagümrük deplasmanından 4-1'lik galibiyetle dönüp 2. sıraya yerleşen Konyaspor'da moraller yerinde. Antalya'yı ağırlayacak yeşil-beyazlılarda Başkan Fatih Özgökçen, "Bu haklı, güzel oynanan oyunun neticesinde 2. durumdayız. İnşallah, bu mücadelemizi sezona yaydığımız zaman inanıyorum ki Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır" diye konuştu.