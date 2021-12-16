Final maçımız

Göztepe galibiyetiyle nefes alan ve haftalar sonra sonuncu sıradan kurtulan Çaykur Rizespor, yine sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Atmacaların 29 yaşındaki Brezilyalı ön liberosu Baiano, direkt rakipleri karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Tecrübeli orta saha, "Bu konumda her puana, her galibiyete ihtiyacımız var. Yapabileceğimizin en iyisini yapmamız lazım ki puanlar alalım. İyi bir oyuncu grubumuz, iyi bir hocamız var, bunu başarabiliriz. Final niteliğindeki Malatya maçında kim oynarsa oynasın çok büyük fedakarlık yapıp, galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum" diye umut dağıttı.