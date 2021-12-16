Erman Toroğlu'dan hakemlere yönelik flaş itiraflar! "Tek kelimeyle rezalet"

EVİNE TOP VE FORMA GÖTÜREN HAKEM!

Türkiye'de her taşın altından hakemler çıkıyor. Şimdi size yazacağım olayda küçük dilinizi yutabilirsiniz. İşte Türkiye'deki hakem kalitesi. Geçen hafta oynanan Malatya-Alanya maçının hakemi hakemi Yasin Kol'du. Yardımcı hakemler Mehmet Kısal, Yusuf Bozdağan, dördüncü hakem Burak Pakkan... Maç half time oluyor. Hakem Yasin Kol maçın topunu alarak soyunma odasına gidiyor. O top soyunma odasında kalıyor. İkinci yarı başka bir topla maça başlıyor, o topu da alıp soyunma odasına gidiyor. Malatya malzemecisi geliyor, "Hocam topları rica edeyim mi?" diyor. "Hayır vermem" karşılığını alıyor. Malzemeci, "Hocam bunlar bana zimmetli. İdareciler benden hesap sorar. Hiç olmazsa birini verin. Ben diğeri için onları ikna edebilirim" sözlerini sarf ediyor ve topun birini kurtarıyor. Hakem Kol çantasından çıkardığı sibop aletiyle topun havasını indirip, çantasına koyuyor ve Alanyaspor'un malzemecisini çağırıyor. Gelen malzemeciye diyor ki: "Efecan ile sahada konuştum. Bana formasını gönderecek. Bir tane de yanına koyacak. Malzemeci daha sonra iki formayı getiriyor. Kol, yardımcılarına da, "Siz de isteyin top isteğin" diyor ama onların cevabı, "Bize yakışmaz" oluyor. Türk futbolunundaki rezilliği ve hakem kalitesini düşünebiliyor musunuz? Bunlar Türkiye liginde maç yönetiyorlar. Yahu kardeşim final maçı yönetirsin veya senin son maçındır, eğer futbolculardan da arta kalırsa o topu alırsın.Onun haricinde bu işi yapman nedir anlamak mümkün değil. Milyarlarca dolarlık bir alemde düdük çalıp maç idare ediyorlar. Herhalde bu yazıdan sonra federasyon gerekli araştırmayı yapıp, kamuoyuna açıklamada bulunur.