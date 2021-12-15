Yiğidolar tutulmuyor

Sivasspor, Galatasaray'ı tam 2 yıl 6 ay sonra yenmiş oldu. Sarı-kırmızılıları 24 Mayıs 2019'da sahasında 4-3'lük skorla aldığı galibiyetten sonra 5 resmi maçta mağlup edemeyen Sivasspor, rakibini 935 gün sonra yenerek bu kötü seriye son verdi. Yiğidolar, 2019'daki galibiyetten sonra sarıkırmızılı ekiple oynadığı 4 müsabakada 2 kez yenilmiş, 2 defa da berabere kalmıştı. Puanını 22'ye yükseltip 10. sıraya yükselen Yiğidolar alt sıralardan iyice uzaklaştı. Kırmızı-beyazlılar, 17. haftada 18 Aralık'ta Kasımpaşa'ya konuk olacak.
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