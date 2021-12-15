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Yiğidolar tutulmuyor

Hatayspor’u 4-0, Alanyaspor ve G.Saray’ı 1-0’lık sonuçlarla deviren kırmızı-beyazlılar, puanını 22’ye yükseltip alt sıralardan iyice uzaklaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Yiğidolar tutulmuyor
Süper Lig'de ilk 5 maçta galibiyet alamayan DG Sivasspor, son 3 haftada çıkışa geçti. Yiğidolar, Başakşehir deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından iyi bir çıkış yakaladı ve son 3 müsabakasını da kazanarak galibiyet serisi elde etti. Hatayspor'u 4-0, Aytemiz Alanyaspor'u da deplasmanda 1-0 mağlup eden Rıza Çalımbay'ın ekibi, Galatasaray'ı da 1-0 yenerek son 3 maçta 9 puana ulaşmayı başardı. Yiğidolar boy gösterdiği bu 3 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesini ise gole kapatmayı başardı.

Sivasspor, Galatasaray'ı tam 2 yıl 6 ay sonra yenmiş oldu. Sarı-kırmızılıları 24 Mayıs 2019'da sahasında 4-3'lük skorla aldığı galibiyetten sonra 5 resmi maçta mağlup edemeyen Sivasspor, rakibini 935 gün sonra yenerek bu kötü seriye son verdi. Yiğidolar, 2019'daki galibiyetten sonra sarıkırmızılı ekiple oynadığı 4 müsabakada 2 kez yenilmiş, 2 defa da berabere kalmıştı. Puanını 22'ye yükseltip 10. sıraya yükselen Yiğidolar alt sıralardan iyice uzaklaştı. Kırmızı-beyazlılar, 17. haftada 18 Aralık'ta Kasımpaşa'ya konuk olacak.
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