Göztepe’de Halil sancısı!

Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenilerek düşme hattında kalan Göztepe'de Halil Akbunar sancısı yaşanıyor. Evinde K.Gümrük'le karşılaşacak sarı-kırmızılılarda, direkt kırmızı gören kaptan Halil'in 2 maç ceza alması beklenirken, yıldız kanat oyuncusu Beşiktaş maçını da kaçıracak. El Maestro'nun Halil'in yokluğunda Tijanic'e 11'de görev vereceği öğrenildi.
Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenilerek düşme hattında kalan Göztepe'de Halil Akbunar sancısı yaşanıyor. Evinde K.Gümrük'le karşılaşacak sarı-kırmızılılarda, direkt kırmızı gören kaptan Halil'in 2 maç ceza alması beklenirken, yıldız kanat oyuncusu Beşiktaş maçını da kaçıracak. El Maestro'nun Halil'in yokluğunda Tijanic'e 11'de görev vereceği öğrenildi.