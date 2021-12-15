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Göztepe’de Halil sancısı!

Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenilerek düşme hattında kalan Göztepe'de Halil Akbunar sancısı yaşanıyor. Evinde K.Gümrük'le karşılaşacak sarı-kırmızılılarda, direkt kırmızı gören kaptan Halil'in 2 maç ceza alması beklenirken, yıldız kanat oyuncusu Beşiktaş maçını da kaçıracak. El Maestro'nun Halil'in yokluğunda Tijanic'e 11'de görev vereceği öğrenildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Göztepe’de Halil sancısı!
Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenilerek düşme hattında kalan Göztepe'de Halil Akbunar sancısı yaşanıyor. Evinde K.Gümrük'le karşılaşacak sarı-kırmızılılarda, direkt kırmızı gören kaptan Halil'in 2 maç ceza alması beklenirken, yıldız kanat oyuncusu Beşiktaş maçını da kaçıracak. El Maestro'nun Halil'in yokluğunda Tijanic'e 11'de görev vereceği öğrenildi.
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