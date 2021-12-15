Gaziantep bulutlarda

Gaziantep'te 6 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup olan Güneydoğu ekibi, aynı başarıyı ise deplasmanda gösteremedi. Dış sahada sadece 1 beraberlik alan Gaziantep FK'de Erol Bulut, bu şanssızlığı da Kayseri'de kırmak istediklerini söyledi. Bulut, "Deplasmanda iyi oynayıp sonuç elde edemedik. Onun da zamanı gelecek. İnşallah gelecek hafta olacak. Değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Evde iyi oynuyoruz. Yakaladıklarımızı değerlendiriyor, deplasmanda değerlendiremiyoruz" diye umut dağıttı.
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