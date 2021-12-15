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Gaziantep bulutlarda

Müthiş maçı 3-2 kazanan kırmızı-siyahlılarda genç hoca, son 4 sezonun 3’ünde eski takımını üç farklı takımla puansız gönderdi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Gaziantep bulutlarda
Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi mağlup etmenin sevincini yaşıyor. Lider Trabzon'un kaybettiği haftada 3 puan umuduyla gelen güçlü rakibini eli boş gönderen kırmızı-siyahlılarda, Erol Bulut faktörü öne çıktı. 46 yaşındaki genç hoca, eski takımına karşı üstünlüğünü sürdürdü. Süper Lig'de görev yaptığı son dört sezonun üçünde Fenerbahçe'yi üç farklı takımla mağlup etmeyi başaran Erol Bulut (G.Antep FK, Alanya, Y.Malatya), diğer sezonda sarı-lacivertlilerin teknik adam koltuğunda oturuyordu.

Gaziantep'te 6 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup olan Güneydoğu ekibi, aynı başarıyı ise deplasmanda gösteremedi. Dış sahada sadece 1 beraberlik alan Gaziantep FK'de Erol Bulut, bu şanssızlığı da Kayseri'de kırmak istediklerini söyledi. Bulut, "Deplasmanda iyi oynayıp sonuç elde edemedik. Onun da zamanı gelecek. İnşallah gelecek hafta olacak. Değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Evde iyi oynuyoruz. Yakaladıklarımızı değerlendiriyor, deplasmanda değerlendiremiyoruz" diye umut dağıttı.
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