İşte Süper Lig'de CANLI puan durumu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Yiğidolar ise güçlü rakibi karşısında kazanmayı amaçlıyor. İşte Süper Lig'de canlı puan durumu...
CANLI SKOR | Sivasspor 0-0 Galatasaray
16. HAFTA CANLI PUAN DURUMU
1- Trabzonspor 39 puan
2- Konyaspor 30 puan
3- Hatayspor 29 puan
4- Başakşehir 28 puan
5- Fenerbahçe 27 puan
6- Alanyaspor 27 puan
7- Beşiktaş 24 puan
8- Galatasaray 24 puan
9- Adana Demirspor 23 puan
10- Karagümrük 22 puan
11- Antalyaspor 21 puan
12- Sivasspor 20 puan
13- Giresunspor 19 puan
14- Kayserispor 19 puan
15- Altay 18 puan
16- Gaziantep FK 18 puan
17- Göztepe 14 puan
18- Yeni Malatya 14 puan
19- Çaykur Rizespor 13 puan
20- Kasımpaşa 11 puan