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İşte Süper Lig'de CANLI puan durumu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Yiğidolar ise güçlü rakibi karşısında kazanmayı amaçlıyor. İşte Süper Lig'de canlı puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:14 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:16
İşte Süper Lig'de CANLI puan durumu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Yiğidolar ise güçlü rakibi karşısında kazanmayı amaçlıyor. İşte Süper Lig'de canlı puan durumu...

CANLI SKOR | Sivasspor 0-0 Galatasaray

16. HAFTA CANLI PUAN DURUMU
1- Trabzonspor 39 puan

2- Konyaspor 30 puan

3- Hatayspor 29 puan

4- Başakşehir 28 puan

5- Fenerbahçe 27 puan

6- Alanyaspor 27 puan

7- Beşiktaş 24 puan

8- Galatasaray 24 puan

9- Adana Demirspor 23 puan

10- Karagümrük 22 puan

11- Antalyaspor 21 puan

12- Sivasspor 20 puan

13- Giresunspor 19 puan

14- Kayserispor 19 puan

15- Altay 18 puan

16- Gaziantep FK 18 puan

17- Göztepe 14 puan

18- Yeni Malatya 14 puan

19- Çaykur Rizespor 13 puan

20- Kasımpaşa 11 puan

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