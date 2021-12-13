İşte Süper Lig'de CANLI puan durumu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Yiğidolar ise güçlü rakibi karşısında kazanmayı amaçlıyor. İşte Süper Lig'de canlı puan durumu...



CANLI SKOR | Sivasspor 0-0 Galatasaray

16. HAFTA CANLI PUAN DURUMU

1- Trabzonspor 39 puan



2- Konyaspor 30 puan



3- Hatayspor 29 puan



4- Başakşehir 28 puan



5- Fenerbahçe 27 puan



6- Alanyaspor 27 puan



7- Beşiktaş 24 puan



8- Galatasaray 24 puan



9- Adana Demirspor 23 puan



10- Karagümrük 22 puan



11- Antalyaspor 21 puan



12- Sivasspor 20 puan



13- Giresunspor 19 puan



14- Kayserispor 19 puan



15- Altay 18 puan



16- Gaziantep FK 18 puan



17- Göztepe 14 puan



18- Yeni Malatya 14 puan



19- Çaykur Rizespor 13 puan



20- Kasımpaşa 11 puan

