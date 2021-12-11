Fatih Karagümrük - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor.

Günün ilk karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor.

Mücadele öncesinde ev sahibi ekip 22 puanla sekizinci, Konyaspor ise 27 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

İki takımın da mutlak puan ya da puanlar almak için sahaya çıktığı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Burak, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Karamoh, Pesic

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi