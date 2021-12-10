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Trezeguet Süper Lig'e dönüyor! Yeni durağı...

Aston Villa'da teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ın getirilmesiyle birlikte gözden düşen ve satış lsitesnie konan Trezeguet yeniden Süper Lig’e dönmek istiyor. Mısır'lı yıldızın menajeri William D’Avila’nın da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 06:50
Trezeguet Süper Lig'e dönüyor! Yeni durağı...

Süper Lig'de 2 sezon Kasımpaşa formasıyla adından söz ettiren Mahmoud Trezeguet rotasını yeniden Türkiye'ye kırdı... 2019 yılında Aston Villa'ya transfer olan ancak geçirdiği ağır sakatlık sonrası gözden düşen Mısırlı yıldız flaş bir hamle yaptı.

Trezeguet Süper Lig'e dönüyor! Yeni durağı...

BONSERVİSİYLE ÇOK ZOR
İngiliz kulübünün "Kendine takım bul" demesi üzerine arayışlara başlayan Trezeguet'nin menajeri William D'Avila'ya Türkiye'ye dönmek istediğini söylediği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; D'Avila'nın da hemen harekete geçerek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a futbolcusunu teklif ettiği öğrenildi.

Trezeguet Süper Lig'e dönüyor! Yeni durağı...

İngiliz basını, uzun süredir sakatlığı nedeniyle futbol oynayamayan yıldız futbolcunun şu şartlarda bonservisiyle bir takıma gitmesinin çok zor olduğunu, bu nedenle kiralama formülünün akla daha yatkın geldiğini ifade etti. 3 büyüklerin ara transfer döneminde kanat bölgesine takviye yapmak istemesi de Trezeguet'nin Türkiye'ye dönüş ihtimalini artırıyor.

Trezeguet Süper Lig'e dönüyor! Yeni durağı...

HANGİSİ TEKLİF YAPACAK?
Geçtığimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan Mısırlı yıldız konusunda Fatih Terim'in çok olumlu düşünceleri olduğu biliniyor. 3 büyük kulüpten hangisinin Trezeguet için resmi bir girişimde bulunacağı merakla bekleniyor.

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