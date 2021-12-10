Trezeguet Süper Lig'e dönüyor! Yeni durağı...

Süper Lig'de 2 sezon Kasımpaşa formasıyla adından söz ettiren Mahmoud Trezeguet rotasını yeniden Türkiye'ye kırdı... 2019 yılında Aston Villa'ya transfer olan ancak geçirdiği ağır sakatlık sonrası gözden düşen Mısırlı yıldız flaş bir hamle yaptı.

BONSERVİSİYLE ÇOK ZOR

İngiliz kulübünün "Kendine takım bul" demesi üzerine arayışlara başlayan Trezeguet'nin menajeri William D'Avila'ya Türkiye'ye dönmek istediğini söylediği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; D'Avila'nın da hemen harekete geçerek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a futbolcusunu teklif ettiği öğrenildi.