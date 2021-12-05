İşte Süper Lig'de CANLI puan durumu

Süper Lig'in 15. haftası yine çok heyecan verici maçlara sahne oluyor... Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Süper Lig'de puan sıralaması ne durumda?

İŞTE SÜPER LİG'DE CANLI PUAN DURUMU:

1-Trabzonspor: 39

2-Fenerbahçe: 27

3-Konyaspor: 26

4-Hatayspor: 26

5-Başakşehir: 25

6-Alanyaspor: 24

7-Galatasaray: 23

8-Karagümrük: 22

9-Beşiktaş: 21

10-Adana Demirspor: 20

11-Sivasspor: 19

12-Giresunspor: 19

13-Kayserispor: 19

14-Altay: 18

15-Antalyaspor: 18

16-Gaziantep FK: 18

17-Yeni Malatyaspor: 13

18-Göztepe: 11

19-Kasımpaşa-11

20-Rizespor: 10