İşte Süper Lig'de CANLI puan durumu

Süper Lig'in 15. haftası yine çok heyecan verici maçlara sahne oluyor... Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Süper Lig'de puan sıralaması ne durumda?
İŞTE SÜPER LİG'DE CANLI PUAN DURUMU:
1-Trabzonspor: 39
2-Fenerbahçe: 27
3-Konyaspor: 26
4-Hatayspor: 26
5-Başakşehir: 25
6-Alanyaspor: 24
7-Galatasaray: 23
8-Karagümrük: 22
9-Beşiktaş: 21
10-Adana Demirspor: 20
11-Sivasspor: 19
12-Giresunspor: 19
13-Kayserispor: 19
14-Altay: 18
15-Antalyaspor: 18
16-Gaziantep FK: 18
17-Yeni Malatyaspor: 13
18-Göztepe: 11
19-Kasımpaşa-11
20-Rizespor: 10