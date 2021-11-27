Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İki ekipte 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
RİZESPOR-KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo
Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mustafa, İlhan, Gavranovic
RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başlama düdüğü 16.00'da çalan Rizespor - Kayserispor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.