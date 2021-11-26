Sivas üstüne düşeni yapar

Sezona kötü başlayan Sivasspor'da Rıza Çalımbay yükselişe geçeceklerini belirtti. Başarılı hoca, "Bundan önceki sezonlar ne yaptıysak aynı şekilde ligi bitireceğimize inanıyorum. Camiaya güveniyorum. Hiçbir zaman pes etmeyiz ama Sivas'a bir zararımız olduğu zaman gereken neyse yaparız, hiçbir şüphe olmaz" diyerek iddiasını ortaya koydu.
Sezona kötü başlayan Sivasspor'da Rıza Çalımbay yükselişe geçeceklerini belirtti. Başarılı hoca, "Bundan önceki sezonlar ne yaptıysak aynı şekilde ligi bitireceğimize inanıyorum. Camiaya güveniyorum. Hiçbir zaman pes etmeyiz ama Sivas'a bir zararımız olduğu zaman gereken neyse yaparız, hiçbir şüphe olmaz" diyerek iddiasını ortaya koydu.